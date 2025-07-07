عاجل: حريق سنترال رمسيس يمتد لطوابق عليا “صور”

شكرا لاهتمامكم بخبر حريق سنترال رمسيس يمتد لطوابق عليا “صور” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - امتد حريق سنترال رمسيس لطوابق أخرى بالمبنى، والتهم عددًا كبيرًا من المكاتب وسط صعوبة بالغة في محاولات إخماده لوجود أوراق ومواد سريعة الاشتعال بداخله.

وارتفع عدد المصابين بالاختناق جراء الحريق لـ11 شخصًا بينهم 7 رجال شرطة وتم نقلهم لمستشفيى القبطي وصيدناوي.

وتواصل فرق الحماية المدنية بالقاهرة جهودها في تتبع بؤر الحريق داخل المبنى، لمنع تجدد النيران.

وفي السياق ذاته، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ عدد من الموظفين علقوا داخل مكاتبهم أثناء حريق مبنى سنترال رمسيس.

وأغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أجزاء من شارع رمسيس بوسط البلد مؤقتًا لحين انتهاء أعمال السيطرة على ألسنة النيران المشتعلة بالمبنى.

ووصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء طارق راشد مدير الأمن لمتابعة الجهود ميدانيًا، والإشراف على عمليات الإخلاء والإطفاء.

وتكافح قوات الحماية المدنية، الحريق الهائل الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، باستخدام السلالم الهيدروليكية و10 سيارات إطفاء، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب المرتفعة ومنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة.

خزانات مياه

ودفعت مديرية أمن القاهرة أيضًا بـ3 خزانات مياه إضافية لدعم جهود الإطفاء، بالتزامن مع فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل، حفاظًا على سلامة رجال الإطفاء وسكان المنطقة.

جانب من الحريق

جانب من الحريق

جانب من الحريق

جانب من الحريق

تفاصيل البلاغ

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مبنى السنترال، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وبدأت في تنفيذ خطة محكمة للسيطرة على الحريق.

إصابة 2 من أفراد الشرطة

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة أثناء إخماد الحريق المشتعل وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلمت “تليجراف مصر” أن أحد المصابين أمين شرطة يُدعى “فؤاد.س” (48 عامًا)، أصيب بحرق من الدرجة الأولى في الكفين واختناق، وتم نقله إلى مستشفى صيدناوي، كما أصيب فرد شرطة آخر باختناق شديد بسبب كثافة الأدخنة الناجمة عن الحريق، وتم نقله إلى المستشفى القبطي لتلقي العلاج.

محاصرة ألسنة اللهب

ويكثف رجال الإطفاء جهودهم حاليًا للسيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب، فيما تُجرى عمليات تمشيط للتأكد من عدم وجود مصابين أو خسائر بشرية، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وملابساته.