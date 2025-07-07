عاجل: تجدد النيران بسنترال رمسيس وسط القاهرة.. و14 إصابة في حصيلة أولية

شكرا لاهتمامكم بخبر تجدد النيران بسنترال رمسيس وسط القاهرة.. و14 إصابة في حصيلة أولية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تجددت ألسنة اللهب، داخل مبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة، بعدما كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة جزئيًا على الحريق الذي اندلع مساء الإثنين.

وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى القبطي القريب من موقع الحادث لتلقي العلاج، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، التي دفعت بـ17 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق في استجابة عاجلة للحادث.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المصري، تطورات الموقف ميدانيًا، حيث وجّه بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بالوزارة وغرف الطوارئ في المديريات الصحية، لضمان تقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين، والتنسيق المستمر مع أجهزة الحماية المدنية.

في الأثناء، تتواصل جهود فرق الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وسط حالة من الترقب والقلق في محيط الحادث، مع استمرار إغلاق أجزاء من شارع رمسيس لتسهيل حركة سيارات الإطفاء والإسعاف.

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