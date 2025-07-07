عاجل: تعويض العملاء المتضررين من حريق سنترال رمسيس

شكرا لاهتمامكم بخبر تعويض العملاء المتضررين من حريق سنترال رمسيس والان مع التفاصيل



حدث حريق مساء اليوم الإثنين بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات؛ مما أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، إن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات تقوم بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.

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