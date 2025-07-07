عاجل: مصدر: خلل في نظام حجز تذاكر القطارات بسبب حريق سنترال رمسيس

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر مسؤول بمحطة سكك حديد مصر أن هناك خللًا في نظام حجز تذاكر القطارات، بسبب خلل في أنظمة الإنترنت والاتصالات بسبب حادث حريق سنترال رمسيس.

خلل حجز تذاكر القطارات

وأضاف المصدر في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن انتظام نظام حجز التذاكر مرهون بإصلاح تلفيات الحريق.

وتسبب حريق سنترال رمسيس الذي اندلع اليوم في تأثر خدمات الاتصالات لعدد من المواطنين في مناطق متفرقة، حيث اشتكى العديد من المستخدمين من سقوط الشبكة أو ضعفها، خاصة في خدمات الهاتف المحمول والخطوط الأرضية.

وأصبح الاتصال يقتصر على داخل نفس الشبكة فقط، فمثلًا يمكن لعملاء “وي” التواصل مع بعضهم البعض، لكنهم لا يستطيعون إجراء أو استقبال مكالمات من أو إلى شبكات أخرى، في ظل استمرار أعمال السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.

ورغم محاولات “تليجراف مصر” التواصل مع ممثلين عن شركات الاتصالات الأربع والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لم ترد أي جهة رسمية على الاستفسارات حتى لحظة نشر الخبر.

تعطل خدمات الاتصالات

وفي تعليقه على الموقف، قال خبير أمن المعلومات، وليد حجاج، إن تعطل خدمات الاتصالات في بعض المناطق نتيجة الحريق أمر متوقع، موضحًا أن سنترال رمسيس يُعد من السنترالات المركزية الكبرى التي تغذي العديد من المناطق الحيوية بالقاهرة.

وأضاف حجاج أن استمرار المشكلة أو اتساع نطاقها خلال الساعات المقبلة يعتمد على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية داخل السنترال، مشيرًا إلى أن أي خلل في مكونات التشغيل المركزية قد يؤدي إلى اضطراب ملحوظ في خدمات الاتصال والإنترنت.

وكان حريق هائل اندلع داخل سنترال رمسيس في منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، ما استدعى استنفارًا أمنيًا واسعًا وهرعت على إثره 10 سيارات إطفاء إلى الموقع في محاولة للسيطرة على النيران.