عاجل: بعد اتهامها بسرقة لوحات فنية.. من هي مها الصغير؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الإعلامية مها الصغير، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اتهمتها فنانة تشكيلية دنماركية تدعى ليزا لاش نيلسون، بسرقة إحدى لوحاتها، وتلاه اعتذار رسمي من الأولى.

من هي مها الصغير؟

ومها الصغير من مواليد 1980، وهي ابنة مصفف شعر مشاهير الفن المصري محمد الصغير، وعملت إعلامية ومذيعة ومصممة أزياء، واشتهرت بشكل كبير بعد زواجها من الفنان أحمد السقا.

تركت المجال الإعلامي لعدة سنوات في الفترة الأخيرة ثم عادت إليه مرة أخرى في الفترة الأخير، قدمت عددًا من الحوارات من بينها برنامج “it’s show time، وأجرت عددًا كبيرًا من الحوارات الفنية المهمة مع نجوم مصر والعرب وهوليوود.

تزوجت من الفنان أحمد السقا في عام 1999، وأنجبت منه ثلاثة أبناء؛ هم ياسين وحمزة ونادية. وقدمت “برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا”، رفقة الفناة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين.

مها الصغير وليزا لاش نيلسون

من جانبها، وجهت مها الصغير، عبر صفحتها على “فيسبوك”، رسالة اعتذار للفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، قائلة: “أنا غلطت، غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا، وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه”.

ليزا لاش نيلسون ولوحتها محل الجدل

واستكملت مها الصغير: “والأهم غلطت في حق نفسي، مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة وزعلانة من نفسي”.

لوحة ليزا لاش نيلسون

وفي وقت سابق، علقت الفنانة التشكيلية ليزا لاش نيلسون، على اكتشافها للأمر خلال منشور نشرته على “إنستجرام”، قالت فيه: “إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج شعبي في مصر، بلد يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة، وسيكون أكثر روعة إذا ذكر اسمك بالفعل، ولكن على لسان مها الصغير”.

طلاق مها الصغير وأحمد السقا

في سياق آخر كان الفنان أحمد السقا، أعلن انفصاله رسميًا عن مها الصغير، قبل أسابيع بعد زواج دام أكثر 26 عامًا.

مها الصغير وأحمد السقا

وكانت صفحة غير رسمية لـ أحمد السقا قد كتبت منشورًا عبر “فيسبوك”، وجاء كالتالي: “عشان الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبدالمنعم منفصلين منذ 6 أشهر.. وتم الطلاق منذ شهرين تقريبًا.. وأعيش حاليًا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وأضافت الصفحة: “مش عايز رغي في الموضوع ده، رجاء من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وشكرًا”.