عاجل: “كريستالات وحرير وذهب”.. أغلى 5 أنواع شوكولاتة في العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعد الشوكولاتة من أفضل أنواع الحلويات، حيث تمتزج فيها مكونات نادرة مثل الذهب والألماس والمجوهرات.

وتتراوح أسعارها من مئات الدولارات إلى آلاف، بل وملايين الدولارات، وفقًا لموقع “luxatic”، وقد تحوّلت بعض أنواع الشوكولاتة من مجرد حلوى إلى تحف فنية ثمينة، بفضل احتوائها على مكونات فاخرة كالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.

الشوكولاتة الذهبية والماسية

يتميز هذا النوع بكونه مغطى بالذهب والألماس، حيث تُستخدم أوراق ذهبية صالحة للأكل. يُباع الصندوق بسعر 1,250 دولارًا ويحتوي على 12 قطعة شوكولاتة، منها:

4 قطع من الفضة الخالصة

4 قطع من الذهب عيار 22 قيراطًا

4 قطع مصنوعة من “الماس الحلو”

شوكولاتة جوديفا “G”

تُعد جوديفا واحدة من أرقى ماركات الشوكولاتة في العالم، وقد ابتكر صانعو الشوكولاتة البلجيكيون نوعًا فاخرًا يُباع بسعر 120 دولارًا، ويحتوي على مكونات فريدة مثل، عسل تسمانيا والشوكولاتة المكسيكية الساخنة.

شوكولاتة سواروفسكي المرصعة

ويحتوي الصندوق على 49 قطعة من الشوكولاتة الداكنة، وكل قطعة مرصعة بكريستال سواروفسكي. تمت تغليفها بالورد والذهب ولفها بالحرير الهندي، ثم وُضعت في صندوق جلدي فاخر. بلغ سعر المجموعة 10,000 دولار.

بيضة الشوكولاتة الذهبية

وتُعد من أغلى أنواع الشوكولاتة، وبيعت بمبلغ 11,107 دولارات في مزاد عام 2012. صُنعت هذه البيضة من قبل سبعة من أمهر صانعي الشوكولاتة من اليابان والمملكة المتحدة، وبلغ وزنها أكثر من 100 رطل، وطولها 3 أقدام، واحتوت على، شوكولاتة فاخرة من ماركة راقية وأوراق ذهبية صالحة للأكل و12 بيضة شوكولاتة صغيرة بداخلها.

صندوق ميشيل كلويزيل

ابتكر هذا النوع الشوكولاتير الفرنسي ميشيل كلويزيل، الذي تمتلك علامته التجارية مزارع خاصة لحبوب الكاكاو في فنزويلا وسومطرة وجاوة.

يحتوي الصندوق على، 4 قطع شوكولاتة فاخرة ومصنوعة يدويًا ومغلفة بشكل فردي ويُباع الصندوق بسعر 895 دولارًا.