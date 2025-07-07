عاجل: بعد ساعات من إقالته.. انتحار وزير النقل الروسي السابق

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد ساعات من إقالته.. انتحار وزير النقل الروسي السابق والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزير النقل الروسي السابق رومان ستاروفويت انتحر داخل سيارته الشخصية بضواحي موسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، قولها إن وزير النقل الروسي السابق، رومان ستاروفويت، انتحر داخل سيارته الشخصية في أودينتسوفو، بضواحي موسكو.

وقالت إن “سلطات التحقيق التابعة لإدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية لمنطقة موسكو تعمل في موقع الحادث، ويجري تحديد ملابسات الحادث. والانتحار هو التفسير الأولي”.

وأُقيل ستاروفويت من منصبه الذي شغله منذ مايو/أيار 2024 صباح اليوم بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين.

وعمل ستاروفويت قبل توليه الوزارة حاكما لمنطقة كورسك الحدودية.

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