عاجل: تطورات جديدة في مفاوضات أرسنال لضم مادويكي من تشيلسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تشهد محادثات أرسنال مع تشيلسي بشأن التعاقد مع مادويكي تقدمًا ملحوظًا، وسط تفاؤل داخل الجانرز بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بحسب شبكة ESPN، فإن الصفقة قد تُحسم مقابل حوالي 50 مليون يورو، مع احتمالية إغلاقها بشكل رسمي قبل نهاية الأسبوع.

ويُعد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، من أشد المعجبين بإمكانات مادويكي، ويعتقد أن بإمكانه تطويره ليصبح جناحًا أيسر من الطراز الأول، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من مهارات.