اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: تمديد عقد تشيزني يعقد مستقبل شتيغن مع برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: تمديد عقد تشيزني يعقد مستقبل شتيغن مع برشلونة 1/2
  • عاجل: تمديد عقد تشيزني يعقد مستقبل شتيغن مع برشلونة 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر تمديد عقد تشيزني يعقد مستقبل شتيغن مع برشلونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – الخاسر الاكبر من قرار نادي برشلونة التمديد في عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني هو الحارس الالماني مارك اندري تير شتيغن .

التمديد لتشيزني حتى العام 2027 و قبلها التعاقد مع الحارس الشاب خوان غارسيا يعني ان المدرب الالماني هانسي فليك يعتمد عليهما لحراسة عرين برشلونة في المرحلة القادمة و لا مكان لمواطنه إلا اذا اراد ان يكون الحارس الثالث و هو ما يستحيل قبوله .

شتيغن خرج من حسابات المدرب فليك بعد توتر العلاقة بينهما في نهاية الموسم المنصرم بسبب اصراره على استعادة الرسمية في الفريق مباشرة بعد تعافيه و عودته للملاعب في المباراة ضد انتر ميلان في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا .

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا