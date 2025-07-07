عاجل: تمديد عقد تشيزني يعقد مستقبل شتيغن مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – الخاسر الاكبر من قرار نادي برشلونة التمديد في عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني هو الحارس الالماني مارك اندري تير شتيغن .

التمديد لتشيزني حتى العام 2027 و قبلها التعاقد مع الحارس الشاب خوان غارسيا يعني ان المدرب الالماني هانسي فليك يعتمد عليهما لحراسة عرين برشلونة في المرحلة القادمة و لا مكان لمواطنه إلا اذا اراد ان يكون الحارس الثالث و هو ما يستحيل قبوله .

شتيغن خرج من حسابات المدرب فليك بعد توتر العلاقة بينهما في نهاية الموسم المنصرم بسبب اصراره على استعادة الرسمية في الفريق مباشرة بعد تعافيه و عودته للملاعب في المباراة ضد انتر ميلان في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا .