عاجل: عاجل: الاتحاد الأوروبي يرد على استئناف ريال مدريد بشأن عقوبات الثلاثي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الاثنين، الاستئناف الذي تقدم به نادي ريال مدريد ضد العقوبات المفروضة على لاعبيه أنطونيو روديغر وكيليان مبابي وداني سيبايوس، والتي جاءت على خلفية أحداث مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في مارس الماضي، وفقًا لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وأكد “يويفا” الغرامات المالية المفروضة على اللاعبين الثلاثة، والبالغة:

40 ألف يورو على روديغر

30 ألف يورو على مبابي

20 ألف يورو على سيبايوس

وذلك بسبب “مخالفتهم القواعد الأساسية للسلوك اللائق”، بحسب المادة 11.2 (ب) من لوائح الاتحاد التأديبية.

تأتي العقوبات بعد شكوى من أتلتيكو مدريد بشأن تصرفات لاعبي ريال مدريد بعد نهاية المباراة. إذ أُدين روديغر بسبب وضع يده حول رقبته، ومبابي بسبب حركات اعتُبرت استفزازية تجاه جماهير الخصم، بينما عوقب سيبايوس لسلوك مماثل.

كما تم إيقاف روديغر ومبابي لمباراة واحدة في مسابقات الاتحاد الأوروبي، مع تعليق العقوبة لمدة عام، على أن تُطبّق فقط في حال تكرار المخالفة.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط لم تجد مبررات كافية لإلغاء العقوبات الصادرة بتاريخ 4 أبريل، معلنًا رفض استئناف النادي الملكي بشكل قاطع.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد أنه لم يفتح أي إجراءات تأديبية ضد فينيسيوس جونيور، رغم تعرّضه لهجوم جماهيري خلال نفس المباراة.

ومن جهة أخرى، ثبّت “يويفا” عقوبة إضافية على ريال مدريد بسبب حادثة وقعت خلال مواجهة ذهاب ربع النهائي أمام أرسنال، التي أُقيمت في 8 أبريل على ملعب الإمارات.

حيث قام أحد مشجعي ريال مدريد بأداء تحية نازية، اعتُبرت سلوكًا عنصريًا بموجب المادة 14.2 من اللوائح.

بناء على ذلك، فُرضت على النادي غرامة قدرها 15 ألف يورو، مع حرمان جماهيره من حضور مباراة واحدة خارج أرضه في بطولات الاتحاد الأوروبي ولكن تم تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، لتُفعّل فقط في حال تكرار الحادثة.