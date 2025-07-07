عاجل: “التطبيق عطلان”.. إنستاباي في مهب حريق سنترال رمسيس

عدن - ياسمين عبد العظيم - اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق إنستاباي في مصر، اليوم، من تعذر إجراء التحويلات المالية عبر التطبيق، في ظل غياب أي بيان رسمي من إدارة الخدمة حتى لحظة نشر الخبر.

وحدث هذا العطل بالتزامن مع اندلاع حريق هائل داخل سنترال رمسيس في منطقة وسط البلد بالقاهرة، ما استدعى استنفارًا أمنيًا واسعًا وهرعت على إثره 10 سيارات إطفاء إلى الموقع في محاولة للسيطرة على النيران.

حريق سنترال رمسيس

في موازاة ذلك، اشتكى عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من سقوط شبكة الهاتف المحمول، عقب حريق سنترال رمسيس، الذي تحاول قوات الدفاع المدني السيطرة عليه حتى الآن.

وتواصلت “تليجراف مصر” مع مسؤولي الشركات الأربعة وجهاز “تنظيم الاتصالات” للتعليق، لكن دون رد.

من جانبه قال خبير تكنولوجيا المعلومات، وليد حجاج، إن ضعف شبحة المحمول والخط الأرضي أو وقوعها في مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية أمر متوقع.

وأوضح حجاج لـ”تليجراف مصر”، أن سنترال رمسيس عمومي يغذي عدة مناطق، لذا من المتوقع أن يزداد عدد المتضررين من الحريق الذي طاله خلال الساعات الأخيرة.

تطبيق إنستاباي

ويعد تطبيق إنستاباي من أبرز أدوات التحويلات المالية الرقمية في مصر، حيث تجاوز عدد مستخدميه 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، مع تنفيذ أكثر من 1.5 مليار معاملة مالية بإجمالي قيمة تجاوزت 2.9 تريليون جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي قد بدأ اعتبارًا من أبريل الماضي في تطبيق رسوم على عمليات التحويل عبر التطبيق، بعد انتهاء فترة الإعفاء التي بدأت مع إطلاق الخدمة في أبريل 2022، وتبلغ الرسوم 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين إجراء 10 استعلامات مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، بينما تُفرض رسوم بقيمة 50 قرشًا عن كل استعلام إضافي.