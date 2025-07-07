عاجل: وسط اهتمام برشلونة.. حقيقة مفاوضات بايرن ميونخ مع لويس دياز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لم يُغلق بايرن ميونخ بعد ملف التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، في ظل متابعة حثيثة من المدير الرياضي ماكس إيبرل، رغم دراسة النادي البافاري لخيارات أخرى على الطاولة.

بحسب شبكة “Sky Sport “، فإن جميع الأطراف المعنية تنفي وجود أي اتفاق رسمي حتى الآن بين دياز وبايرن.

وفقًا للتقارير، أجرى إيبرل اتصالًا غير رسمي الأسبوع الماضي مع إدارة ليفربول للاستفسار عن وضع اللاعب، إلا أن الرد كان حاسمًا: “لويس دياز ليس معروضًا للبيع في الوقت الحالي”.

رغم ذلك، يواصل بايرن التواصل مع ممثلي اللاعب، وسط اهتمام من أندية أوروبية أخرى، أبرزها برشلونة، الذي يراقب الوضع عن كثب.

الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل دياز، خاصة بعد وفاة زميله في ليفربول ديوغو جوتا، وهو ما قد يدفع النادي الإنجليزي إلى إعادة النظر في أي صفقة رحيل محتملة في الخط الأمامي.