عاجل: رسميًا: برشلونة يعلن تجديد عقد تشيزني

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن نادي برشلونة رسميًا عن تجديد عقد الحارس البولندي تشيزني حتى 30 يونيو 2027.

وكان تشيزني قد انضم إلى برشلونة في أكتوبر الماضي لتعويض غياب تير شتيغن بسبب الإصابة، وأصبح منذ ذلك الحين أحد العناصر المهمة داخل الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

ومن المتوقع أن يصبح تشيزني الحارس الثاني في برشلونة، خلف خوان غارسيا الذي انضم إلى البارسا هذا الصيف قادمًا من إسبانيول.

أرقام تشيزني مع البارسا:

شارك في 30 مباراة.

استقبلت شباكه 36 هدفًا.

حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

حقق 3 ألقاب.