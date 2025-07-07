عاجل: بعد حسم صفقة ثيو هيرنانديز.. عرض خرافي من الهلال لضم أوسيمين

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد حسم صفقة ثيو هيرنانديز.. عرض خرافي من الهلال لضم أوسيمين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن نادي الهلال السعودي لا يريد الاكتفاء فقط بضم ثيو هيرنانديز ظهير ميلان، حيث يسعى لحسم صفقة فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وذكرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن الهلال حسم تعاقده مع ثيو هيرنانديز لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بانتظار الإعلان الرسمي.

تفاصيل صفقة انتقال ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي



وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الهلال توصل لاتفاق مع ميلان على ضم ثيو هيرنانديز.

وأضاف أن ميلان سيحصل على 25 مليون يورو كرسوم انتقال، على أن يوقع ثيو عقود انتقاله للهلال رسميا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الاتفاق المبدئي بين الهلال وميلان قد تم قبل أسبوعين، لكن النادي السعودي حصل على الضوء الأخضر لإتمام الصفقة بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

عرض خرافي من الهلال لضم فيكتور أوسيمين



وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن الهلال أعاد مفاوضاته مُجددًا مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي لعب معارا الموسم الماضي مع غلطة سراي التركي من نابولي الإيطالي.

وقال فابريزيو رومانو في مقطع فيديو إن أوسيمين لديه عرض ضخم من الهلال براتب مرتفع جدا لا يستطيع أي ناد آخر مجاراته، مؤكدا أن النادي مستعد لدفع الشرط الجزائي (75 مليون يورو) لنابولي.

وأضاف أن أوسيمين منفتح على الانتقال لغلطة سراي، في حين أن عرض النادي التركي لا يستطيع للرسوم التي سيدفعها الهلال، حيث تبلغ قيمته نحو 50 مليون يورو بجانب المكافآت، وهو أقل بكثير من المطلوب.

تفاصيل عرض الهلال لفيكتور أوسيمين



في حين كشفت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية تفاصيل عرض الهلال لأوسيمين، حيث ذكرت أنه وصل إلى 40 مليون دولار سنويًا لعقد مدته ثلاثة مواسم بالإضافة إلى رابع اختياري.

يذكر أن عقد أوسيمين مع نابولي ينتهي بنهاية الموسم الجديد 2025-2026، ويبدو أنه أصبح خارج حسابات النادي الإيطالي، والذي يرغب في بيعه هذا الصيف حتى لا يرحل مجانا بعد عام.

وخاض صاحب الـ26 عاما 41 مباراة مع غلطة سراي في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 37 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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