عاجل: تصل لـ10 جنيهات.. أسعار شوكولاتة “كادبوري” بعد الزيادة الجديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن ارتفاع جديد في أسعار عدد من منتجات شوكولاتة “كادبوري”، مشيرًا إلى أن الزيادة تراوحت بين 5 و10 جنيهات، حسب وزن العبوة.

الأسعار الجديدة لشوكولاتة كادبوري

– شوكولاتة كادبوري بابلي (28 جرام): ارتفعت من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

– كادبوري (30 جرام): من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

– كادبوري (50 جرام): من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

– كادبوري (90 جرام): من 80 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

اليوم العالمي للشوكولاتة

وفي يومها العالمي، تمر الشوكولاتة معشوقة الملايين حول العالم بأحد أكثر فصولها قتامة منذ عقود، إذ تواجه تهديدًا وجوديًا حقيقيًا بسبب انهيار سلاسل التوريد وتراجع الإنتاج العالمي من الكاكاو، المكوِّن الأساسي الذي ترتكز عليه هذه الصناعة العريقة.

ويحتفل العالم في 7 يوليو من كل عام باليوم العالمي للشوكولاتة، تلك الحلوى التي ارتبطت بلحظات الفرح والاحتفال في حياة الملايين، وأصبحت رمزًا عالميًا للمحبة والهدايا والمناسبات الخاصة.

التغيرات المناخية تضرب الشوكولاتة

في قلب غرب أفريقيا التي تنتج أكثر من 70% من المحصول العالمي، تتصاعد الأزمات بشكل غير مسبوق، فقد أسهمت التغيرات المناخية خلال العقد الأخير في إطالة فترات الحرارة الشديدة، حيث سجلت مناطق زراعة الكاكاو ثلاثة أسابيع إضافية تتجاوز فيها درجات الحرارة 32 مئوية، ما أضر مباشرة بمعدلات نمو الأشجار وخصوبتها، وفقًا لـ“إيكنوميك تايمز” .

لكن الكارثة لم تقف عند حدود الطقس، بل امتدت إلى أمراض ضربت المزارع، أبرزها فيروس “تورم الكاكاو” الذي اجتاح أكثر من 81% من المناطق الزراعية في غانا، أحد أكبر منتجي الكاكاو في العالم، وسط فشل جهود الاحتواء حتى اللحظة، بحسب بيانات وتقارير “NYPost”.

وسجل موسم 2023–2024 فجوة في الإمدادات العالمية تتراوح بين 374 ألفًا و500 ألف طن، ما أثار القلق في الأسواق العالمية التي بدأت في التحرك المضاد، لكن ببطء شديد.