عاجل: خطوة جديدة نحو سوريا.. أمريكا تلغي تصنيف جبهة النصرة «منظمة إرهابية»

شكرا لاهتمامكم بخبر خطوة جديدة نحو سوريا.. أمريكا تلغي تصنيف جبهة النصرة «منظمة إرهابية» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - خطوة جديدة اتخذتها الولايات المتحدة على طريق التقارب مع سوريا.

فقدأظهرت مذكرة منشورة على الإنترنت اليوم الإثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت تصنيف جبهة النصرة التي كانت تتمركز في سوريا “منظمة إرهابية أجنبية”، بحسب وكالة رويترز.

وكانت هيئة تحرير الشام تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة حينما كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا.

وتحمل المذكرة تاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي وهي صادرة عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نسخة أولية من السجل الاتحادي ومن المقرر أن تنشر رسميا غدا الثلاثاء.

ولم تدل وزارة الخارجية السورية بعد بأي تعليق.

وأطاحت فصائل سورية معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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