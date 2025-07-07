عاجل: فرصة أسينسيو أمام باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يجد راؤول أسينسيو نفسه أمام فرصة ذهبية للعودة إلى الواجهة بقميص ريال مدريد، عندما يواجه فريقه باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان طرد اللاعب الإسباني أمام باتشوكا قد ألقى بظلال من الشك على مستقبله في التشكيلة، لكن طرد النجم الشاب ديان هويسين في المباراة الأخيرة منح أسينسيو دفعة قوية للظهور من جديد.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، من المتوقع أن يبدأ أسينسيو أساسيًا في المواجهة المرتقبة أمام بطل فرنسا بجانب أنطونيو روديغر.

الفرصة الثانية التي سنحت لأسينسيو قد تكون حاسمة لإثبات جدارته والرد على الانتقادات، خاصة في ظل حاجة المدرب تشابي ألونسو لمدافع قوي في مثل هذه المواجهات الكبرى.