عاجل: أول تعليق من “المصرية للاتصالات” على حريق سنترال رمسيس

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد مصدر بشركة “المصرية للاتصالات”، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن أسباب حريق سنترال رمسيس، وعقب السيطرة عليه ستصدر الشركة المصرية للاتصالات بيانًا لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بتأثير الحريق والأضرار الناجمة عنه.

إصابة شخصين في الحريق

وأصيب اثنان من أفراد الشرطة أثناء إخماد الحريق المشتعل في مبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلمت “تلبجراف مصر” أن أحد المصابين أمين شرطة يُدعى “فؤاد.س” (48 عامًا)، وقد أصيب بحرق من الدرجة الأولى في الكفين واختناق، وتم نقله إلى مستشفى صيدناوي، كما أصيب فرد شرطة آخر باختناق شديد بسبب كثافة الأدخنة الناجمة عن الحريق، وتم نقله إلى المستشفى القبطي لتلقي العلاج.

واندلع حريق هائل داخل سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ما استدعى استنفارًا أمنيًا واسعًا وهرعت على إثره 10 سيارات إطفاء إلى الموقع في محاولة للسيطرة على النيران.

محاصرة ألسنة اللهب

ويكثف رجال الإطفاء جهودهم حاليًا للسيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب، فيما تُجرى عمليات تمشيط للتأكد من عدم وجود مصابين أو خسائر بشرية، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وملابساته.