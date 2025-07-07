عاجل: فنان تشكيلي فرنسي ينضم لقائمة متهمي مها الصغير بالسرقة.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب الفنان الفرنسي التشكيلي سيتي، عن استيائه من الإعلامية مها الصغير بعدما نسبت لنفسها خلال لقائها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” لوحة فنية تعود له.

وقال سيتي عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”،: “يا لها من صدمة هذا الصباح أن أكتشف رسائلكم العديدة التي تُخبرني أن شخصية عامة، في برنامج تلفزيوني مصري شهير على ON، ادّعت أنها مُبدعة أعمالي الفنية “دواركا” و”كيغالي” و”بوشيدو”.

وتابع: “تلك أعمالٌ أبدعتها عام 2017 والأسوأ من ذلك، أن الاستوديو السابق الخاص بي ظاهرٌ بوضوح في فقرة البث، إلى جانب اللوحات التي تحمل توقيعي، وحتى الصورة الأصلية متاحة على صفحتي على إنستجرام”.

وأضاف: “في البرنامج الذي تُقدمه منى الشاذلي هناك شخصية تدّعي مها الصغير أنها من ابتكرت أعمالي! عُرضت على شاشة عملاقة أمام ملايين المشاهدين. دون ذكرٍ أو احترامٍ لعملي، وكذلك أعمال فنانين موهوبين آخرين”.

منشور سيتي الفنان التشكيلي

سرقة أعمال مها الصغير

وأردف: “بعد كل هذه السنوات من الجهد والفشل والبحث والطاقة الإبداعية.. تُسرق أعمالي الفنية بهذه الطريقة، في وضح النهار، دون خجلٍ أو ندم، أمرٌ غير مقبول. خاصةً في عام 2025، في عصرٍ يُمكن فيه التحقق من كل شيء بنقراتٍ قليلة.. يا لها من فكرةٍ سخيفة! حتى اليوم، لم أتلقَّ أي رد، ولا اعتذار، ولا تفسير. لا من القناة ولا من المُقدِّم، ولا من الشخص المعني”.

شكر وتقدير

واختتم: “أودُّ أن أشكرَ جزيلَ الشكرِ الجميعَ في مصر وخارجها على رسائل الدعم والمحبة التي لا تُحصى. أنتم رائعون. شكرًا لكم من أعماق قلبي، سأبذل قصارى جهدي للردِّ على جميع رسائلكم، وسأتحدث إلى وسائل الإعلام في الوقت المناسب، سلام”.