عاجل: “عضمضم”.. محمد رمضان يطرح أغنية جديدة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان محمد رمضان موعد طرح أغنيته الجديدة “عضمضم” على موقع “يوتيوب”، وجميع منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر رمضان البرومو التشويقي للأغنية عبر “إنستجرام”، وظهر في البرومو عدد من اللقطات الكوميدية في عدة أماكن منها صالة جيم، وسوبر ماركت، وعلق قائلًا: “إن شاء الله أغنية عضمضم يوم الأربعاء الساعة 4”.

وخلال الفيديو ردد رمضان كلمات الأغنية الجديدة، التي يقول فيها: “دا عامل لي عضمضم.. ودي بترمرم، ودا بيحوّر، ودي بتأفلم، بس أنا هارش”.

وانهالت التعليقات على البرومو، حيث قالت أحدهم: “يوم الأربعاء أصبح عندي شيء مخصص لسماع الأسطورة”، وقال آخر: “اعمل أغنية اسمها يوم الأربعاء يا نمبر وان”، وقال ثالث: “كل أربعاء برعاية الملك”، و”محمد رمضان ويوم الأربعاء إدمان”، ووصفه آخر بأنه “أحلى نمبر وان”.

راجل

وكان محمد رمضان طرح أغنيته الجديده “راجل” عبر يوتيوب، وجميع منصات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي.

الانتهاء من أسد

من ناحية أخرى، يوشك محمد رمضان أن ينتهي من تصوير فيلمه الجديد “أسد”، حيث تخطى الـ 90% من تصوير مشاهد الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي حول شخصية “علي بن محمد الفارسي”، وهو قائد ثورة ضد العبيد خلال الحكم العباسي، التي استمرت نحو 14 عامًا.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم منهم محمد رمضان، ورزان جمال، وأحمد خالد صالح، ومحمود السراج، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وأحمد عبدالحميد، وركين سعد، وهو من تأليف خالد دياب، ومحمد دياب، وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

أخر أعمال محمد رمضان الدرامية

الجدير بالذكر أن أخر أعمال محمد رمضان الدرامية هو مسلسل “جعفر العمدة”، والذي سبق عرضه لأول مرة في الموسم الرمضاني 2023.

وشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم محمد رمضان، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وجوري بكر، ومي كساب، ومجدي بدر، وأحمد داش، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، ودعاء حكم، ومنة فضالي، وأحمد عبدالله، وطارق النهري، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.