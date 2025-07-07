أخبار اليمن : بسبب اقالته من منصبه.. انتحار وزير نقل هذه الدولة

بسبب اقالته من منصبه.. انتحار وزير نقل هذه الدولةأعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، العثور على وزير النقل الروسي السابق رومان ستاروفويت ميتًا داخل سيارته، بعد ساعات قليلة من صدور قرار رئاسي بإقالته من منصبه.

وبحسب ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء، أكدت لجنة التحقيق الروسية أن الجثة عُثر عليها في منطقة أودينتسوفو قرب موسكو، حيث وُجد ستاروفويت داخل سيارته مصابًا بطلق ناري.

وقالت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق، إن فرق التحقيق باشرت العمل في موقع الحادث لتحديد جميع الملابسات.

وأوضحت بيترينكو أن الرواية الأساسية التي يتم العمل عليها حاليًا تشير إلى أن الحادث انتحار، فيما لم يتم إعلان تفاصيل إضافية بشأن الظروف المحيطة بالحادثة حتى الآن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين مرسومًا يقضي بإقالة ستاروفويت من منصبه، دون توضيح أسباب القرار. ووفق ما ورد في المرسوم، فقد أُعفي الوزير من مهامه رسميًا في السابع من يوليو.

يُذكر أن رومان ستاروفويت تولّى منصب وزير النقل الروسي منذ مايو 2024، في فترة قصيرة شهدت خلالها الوزارة تحديات تتعلق بالبنية التحتية والنقل الإقليمي، دون أن تُربط الإقالة رسميًا بأي منها حتى الآن.*وكالات

