أخبار اليمن : سريع يؤكد غرق "ماجيك سيز" بعد استهدافها من قبل القوات اليمنية

سريع يؤكد غرق "ماجيك سيز" بعد استهدافها من قبل القوات اليمنيةأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، غرق السفينة "ماجيك سيز" في أعماق البحر، بعد استهدافها من قبل القوات المسلحة.

وقال العميد سريع في بيان صادر عنه " بفضل الله وقوته غرقت السفينة "ماجيك سيز" كاملةً في أعماق البحر، بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة ردًّا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكرّرة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة".

وأشار إلى أن آخر انتهاكات هذه الشركة دخول ثلاث سفن تابعة لها إلى موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي رغم التحذيرات والنداءات التي وجهتها لها القوات البحرية.

