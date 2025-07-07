أخبار اليمن : بيان عـاجــل من شركة النفط في صنعاء

بيان عـاجــل من شركة النفط في صنعاءأدانت شركة النفط اليمنية بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف منشآت ميناء رأس عيسى النفطي.

واعتبرت الشركة في بيان، استهداف العدوان الإسرائيلي، لمنشآت رأس عيسى النفطي، انتهاكًا صارخً لكل القوانين والأعراف الدولية، واستمراراً لسياسة الاستهداف الممنهج للبنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن العدوان الإسرائيلي، يأتي محاولة بائسة لمعاقبة الشعب اليمني وثنيه عن واجبه الإنساني والديني والقومي المناصر لغزة، مؤكدًا أن ذلك لن يزيد اليمن إلا ثباتاً، ولن تنجح في كسر إرادته ولا في إسكات صوته المناصر للمظلومين.

وقال البيان "وإذ نؤكد أن الشركة، وبفضل من الله، كانت قد اتخذت احتياطاتها المسبقة وخطط الطوارئ اللازمة، فإننا نشير إلى أن تلك الإجراءات كان لها الدور الفعّال في الحد من الأضرار المادية والبشرية التي يسعى العدو لتحقيقها".

وطمأنت شركة النفط اليمنية، المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر تماماً، وأن أعمال التوزيع مستمرة كالمعتاد، وقد تم استئناف النشاط في المنشآت المستهدفة منذ صباح اليوم، وبما يضمن عدم حدوث أي تأثير على إمدادات السوق المحلي.

وأكدت أن العدوان الصهيوني لم يحقق أيًا من أهدافه، ما يعكس حالة التخبط والعجز التي يعيشها أمام صمود اليمنيين وثباتهم، موجهًا التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة اليمنية، الذين كان لهم دور محوري بعد الله في التصدي للعدوان وإفشال جزء كبير من أهدافه.