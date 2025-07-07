عاجل: بعد اتهامها بالسرقة.. ماذا قالت مها الصغير عن لوحاتها؟

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد اتهامها بالسرقة.. ماذا قالت مها الصغير عن لوحاتها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا يزال اتهام الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا نيلسون، للإعلامية مها الصغير، بسرقة لوحة فنية رسمتها في عام 2019، وعرضها في برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي قبل أيام قليلة، يلقى أصداء واسعة.

وتصدرت مها الصغير ترند مواقع مواقع الاجتماعي عقب تصريحاتها الأخيرة في البرنامج حول لوحات نسبتها إلى نفسها، وهو ما لاقى هجومًا من كثيرين، عقب خروج الفنانة التشكيلية الدنماركية صاحبة اللوحة الأصلية بتكذيبها عبر بيان لها على حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

ماذا قالت مها الصغير خلال اللقاء؟

مها الصغير، قالت خلال لقائها بالبرنامج، عقب عرض اللوحة التي سببت الأزمة: “كنت برسم مشاعر.. اللوحة هذه تمثل حال العديد من السيدات اللواتي يرغبن في التعبير عن أرائهم والإبداع، كما يبحثن عن مكانة وصوت، هذه اللوحة تعكس رغبة قوية في الانطلاق رغم القيود المجتمعية”.

لوحات مها الصغير

وعبرت مها الصغير عن رغبتها في تنظيم معرض لعرض لوحاتها التشكيلية، قائلة: “أنا بحاول ألاقي فكرة تجمع لوحات كتير، وأعمل كزا معرض”.

وأكدت الصغير أن الرسم هو وسيلة لتعبير الفرد عن ذاته، وأشارت إلى تخطيطها لعرض فني بالمستقبل.

تفاعل الإعلاميين على لوحة مها الصغير

وتفاعل نجوم الإعلام خلال الحلقة مع لوحات مها الصغير، حيث قالوا: “واو يا مها، برافو، تحفة، حلو أوي”.

كيف علقت ليزا لاش نيلسون؟

ومن جانبها، اتهمت الفنانة ليزا نيلسون، مها الصغير بسرقة عملها الفني، وعرضه في برنامج حواري دون إثبات ملكيتها الأصلية، موضحة أن هذا الأمر قد يكون مخالفًا للقانون ويعد سلوكًا غير مقبول بالنسبة لنجوميتها.

وقالت عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “من الرائع أن ترى عملك الفني يُعرض على شاشة كبيرة في برنامج مصري شهير، لكن الأروع أن يُذكر اسمك بالفعل”.

وتابعت: “بدلًا من ذلك، الإعلامية مها الصغير، التي تُعرف كمؤثرة ومصممة مشهورة، نسبَت اللوحة لنفسها، بالإضافة لثلاث لوحات أخرى لفنانين مختلفين”.

اتهامات مها الصغير

وأضافت الفنانة التشكيلية في منشورها: “نسخ الأعمال الفنية أمر شائع، لكن أن تأخذ صورة لوحة فنية لشخص آخر وتدّعي ملكيتها علنًا، هذا جديد بالنسبة لي. رغم ذلك، سأعتبر الأمر مجاملة كبيرة لموهبتي، لأن مها الصغير أعجبت بعملي إلى هذه الدرجة”.

وأشارت ليزا نيلسون، إلى محاولتها التواصل مع مها الصغير وفريق البرنامج للحديث حول الأمر وتوضيح الموقف، لكن لم تتلق أي رد حتى الآن، مما دفعها لإعادة نشر لوحاتها والتأكيد على أنها جزء من رموز النضال والحرية حول العالم.

كيف علق الجمهور؟

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الأمر، حيث كتب أحد النشطاء: “ليه أنسب عمل فني لي وهو ليس من شغلي، من غشنا فليس منا، وإنتي إعلامية مشهورة، ألا يكفيكي هذا؟، شكلك إيه دلوقت في الميديا”.

بينما جاء تعليق آخر: “عادي جدًا الكلام ده يحصل في الأيام اللي بنعيشها، أي حد ينسب لنفسه أي عمل مسروق من على النت مش جديدة.. مها الصغير بقى أو نعيمة الصغير متفرقش”.

وعلق أحد المتابعين قائلًا: “لازم تُحاسب مها الصغير على الكذب والسرقة، وتعزل من مكانها، نموذج سيء”.