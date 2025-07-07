عاجل: محمد بن زايد يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع

شكرا لاهتمامكم بخبر محمد بن زايد يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع والان مع التفاصيل



استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السوري بحثا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي والعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيده موقف دولة الإمارات تجاه دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية وكل ما يصب في مصلحتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا وشعبها وتقديره لحرص سموه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.

وكان الرئيس السوري قد وصل أبوظبي في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله في مطار البطين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.

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