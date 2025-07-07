عاجل: بعد تأكد رحيله.. لاعب الأهلي المصري يستقر على وجهته المقبلة

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تأكد رحيله.. لاعب الأهلي المصري يستقر على وجهته المقبلة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يقترب أحد نجوم الأهلي المصري من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يتعلق الأمر بالظهير كريم الدبيس، لاعب الأهلي صاحب الـ22 عاما، الذي بات رحيله مؤكدا وفقا للتقارير.

الدبيس ابتعد عن حسابات الأهلي مؤخرا، ليتلقى عدة عروض من أندية منافسة في الدوري المصري الممتاز.

لاعب الأهلي يحدد وجهته المقبلة

وفقا لما ذكره موقع “في الجول” المصري، فإن كريم الدبيس رفض العروض المحلية التي تلقاها للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتمسك الظهير الأيسر بفرصة الاحتراف خارج الدوري المصري.

وأشار التقرير إلى أن النجم الشاب أخطر مسؤولي الأهلي أنه سيجلب عروضا خارجية أوروبية للرحيل عن طريق وكلائه.

وانضم كريم الدبيس إلى الأهلي في صيف 2022 قادما من وادي دجلة.

وشارك اللاعب في 21 مباراة مع الفريق الأحمر بمختلف المسابقات الموسم الماضي، صنع خلالها 4 أهداف ولم يسجل.

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