عاجل: أبرز بطولات وأرقام راكيتيتش مع برشلونة بعد اعتزاله نهائيا

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شكرا لاهتمامكم بخبر أبرز بطولات وأرقام راكيتيتش مع برشلونة بعد اعتزاله نهائيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن النجم الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش اعتزاله رسميًا كرة القدم عن عمر 37 عامًا، لينهي مسيرة مميزة استمرت لأكثر من 20 عامًا بين أندية النخبة في أوروبا والمنتخب الكرواتي، أبرزها محطة برشلونة الإسباني.
وفيما يلي أبرز أرقام راكيتيتش مع برشلونة:
308 مباريات
36 هدفًا
40 تمريرة حاسمة
بطولات راكيتيتش
4 بطولات دوري إسباني
4 بطولات كأس ملك إسبانيا
لقب دوري أبطال أوروبا (2015)
لقب كأس العالم للأندية
لقب السوبر الأوروبي
2 كأس السوبر الإسباني