عاجل: أبرز بطولات وأرقام راكيتيتش مع برشلونة بعد اعتزاله نهائيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن النجم الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش اعتزاله رسميًا كرة القدم عن عمر 37 عامًا، لينهي مسيرة مميزة استمرت لأكثر من 20 عامًا بين أندية النخبة في أوروبا والمنتخب الكرواتي، أبرزها محطة برشلونة الإسباني.

وفيما يلي أبرز أرقام راكيتيتش مع برشلونة:

308 مباريات

36 هدفًا

40 تمريرة حاسمة

بطولات راكيتيتش

4 بطولات دوري إسباني

4 بطولات كأس ملك إسبانيا

لقب دوري أبطال أوروبا (2015)

لقب كأس العالم للأندية

لقب السوبر الأوروبي

2 كأس السوبر الإسباني