عاجل: نجم إيطاليا السابق يتوقع طرفي نهائي كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تدخل النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد مرحلتها الحاسمة، حيث يتنافس أربعة عمالقة على اللقب: ريال مدريد، باريس سان جيرمان، تشيلسي، وفلومينينسي البرازيلي.

وحظيت هذه النسخة بدعم واسع من أساطير اللعبة، وكان آخر المنضمين إلى قائمة الداعمين النجم الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي.

في تصريح لافت، قال ماتيراتزي:”أعتقد أن مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ستكون نارية، ومن الصعب التنبؤ بمن سيتأهل منها”.

هذا وقد أضاف: ” في المقابل، فلومينينسي يقدم أداءً رائعًا ويمكنه الوصول إلى النهائي. أتوقع نهائيًا بين فلومينينسي وباريس سان جيرمان.”