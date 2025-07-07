عاجل: هنا الزاهد تنشر أفيش “الشاطر”.. والجمهور سعيد بـ”كراميلا”

عدن - ياسمين عبد العظيم - روجت الفنانة هنا الزاهد لفيلمها الجديد “الشاطر” مع الفنان أمير كرارة، الذي من المقرر عرضه يوزم 16 يوليو بجميع دور العرض السينمائي في مصر، و31 يوليو بجميع دول العالم.

ونشرت الزاهد الملصق الدعائي للفيلم عبر منصة “إنستجرام”، وعلقت: “كراميلا فيلم الشاطر في جميع السينمات يوم 16 يوليو، ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم 31 يوليو”.

وتفاعل مع الملصق العديد من الجمهور الذين عبروا عن حماسهم الشديد لطرح الفيلم، وانهالت عليه العديد من التعليقات منها “اسم يليق بـ هنا الزاهد شخصيا، كراميلا”، و”اسم على مسمى انت فعلًا كراميلا”، و”كراميلا أكتر اسم يليق بيكي”.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول دوبلير متخصص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم والمشاهير، ما يوقعه في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله.

فريق العمل

ويضم فريق العمل نخبة من النجوم منهم أمير كرارة، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، ومحمد القس، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

هنا الزاهد في المشروع إكس

وتظهر هنا الزاهد بدور ضيفة شرف في فيلم “المشروع إكس” بطولة كريم عبدالعزيز وإياد نصار وياسمين صبري، والذي يعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول عالم آثار يدعى “يوسف الجمال” يعمل على مشروع خاص بالطاقة في غرفة سرية داخل الهرم الأكبر، مما يجعله يدخل في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول حجب المعلومات التي يسعى للعثور عليها.

ويتقاطع طريقه مع عدة أشخاص يتسعين بهم خلال رحلته التي تمتد في أكثر من دولة، بينما يحاول إصلاح حياته المضطربة وعلاقته مع ابنته.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، وإياد نصار، وياسمين صبري، وأحمد غزى، وعصام السقا، ومحمود البزاوي، وصفاء الطوخي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي. مير كرارة، والأتأعغف