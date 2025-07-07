عاجل: آخر تطورات تعاقد أرسنال مع غيوكيرس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت مصادر شبكة ESPN أن نادي أرسنال الإنجليزي بات قريبًا للغاية من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور غيوكيرس، نجم سبورتينغ لشبونة.

بحسب التقرير، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين مقابل قيمة مالية تُقدّر بـ 65 مليون يورو، فيما لا تزال بعض التفاصيل النهائية قيد المناقشة بين الناديين.

رغم ذلك، تسود أجواء تفاؤل كبيرة داخل أروقة أرسنال بشأن إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط رغبة قوية من المدرب ميكيل أرتيتا في تعزيز الخط الأمامي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.