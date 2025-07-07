أخبار اليمن : ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الجبن يومياً؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الجبن يومياً؟تناول الجبن يومياً يمد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية، ولكنه قد يحتوي أيضاً على مستويات عالية من الدهون والصوديوم والسعرات الحرارية. وقد لا يكون عدد مرات تناول الجبن هو ما يجعله جزءاً من نظام غذائي صحي يومي، بل الكمية والنوع والأطعمة الأخرى التي تتناولها، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث».

فماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الجبن يومياً؟

مصدر جيد للبروتين

يُعد الجبن مصدراً جيداً لـ«بروتين الكازين» المُشتق من اللبن، والذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاج إليها الجسم ولا يستطيع إنتاجها. ويمكن للجبن أن يساعدك في الوصول إلى هدفك اليومي من البروتين.

يُعزز صحة العظام

يوصي الخبراء بأن يتناول معظم البالغين 1000 مليغرام من الكالسيوم يومياً، وهو معدن أساسي لعظام قوية. ومثل منتجات الألبان الأخرى، يُعد الجبن مصدراً جيداً للكالسيوم. ويحتوي الجبن الصلب عادةً على كالسيوم أكثر من الجبن الطري والطازج.

يدعم صحة الأمعاء

تُشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع الجبن قد تُساعد في تحسين ميكروبيوم الأمعاء (مجموعة الميكروبات الموجودة في الأمعاء) لاحتوائها على البروبيوتيك، وهي البكتيريا المفيدة اللازمة لعملية هضم جيدة. وتتميز الأجبان المُعتّقة التي لم تُبستر بأنها غنية بالبروبيوتيك، ومنها: (السويسري، والجودة، والشيدر).

زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم

قد لا يكون الجبن خياراً جيداً إذا كنت تعاني من مشاكل في ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الملح (الصوديوم) الذي قد يرفع ضغط الدم. وتختلف مستويات الصوديوم في أنواع الجبن المختلفة؛ لذا فكّر في منتجات الجبن قليلة الصوديوم وقليلة الدسم. ورغم أن بعض الأبحاث أظهرت أن الجبن قد لا يؤثر على ضغط الدم، بل بالعكس قد يخفضه؛ فمع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتقصي.

قد يساهم في زيادة الوزن

إلى جانب الفيتامينات والمعادن والبروتين، قد يحتوي الجبن على كمية كبيرة من السعرات الحرارية. وغالباً ما تحتوي الأجبان الصلبة على سعرات حرارية أكثر من الأجبان الطرية. فإذا كنت تتناول الجبن يومياً، فعليك بمراقبة وزنك جيداً.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يحتوي الجبن على نسبة عالية من الدهون المُشبعة، مما قد يرفع مستويات كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وإذا كنت قلقاً بشأن مستويات الكولسترول لديك أو تسعى لخفضها، يمكنك اختيار أحد أنواع الجبن قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، مثل: (الجبن القريش، والموزاريلا، والفيتا).

وإذا ما اخترت الجبن قليل الدسم والصوديوم وتناولته باعتدال، يُمكنك المساعدة في تجنب مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية مع الاستفادة من بعض الفوائد الغذائية للجبن. ووجدت مراجعة للدراسات أُجريت عام 2023 أن تناول نحو 42.5 غرام من الجبن يومياً في المتوسط قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وحتى الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

كيف تدمج الجبن في نظام غذائي صحي؟

يمكن أن يكون الجبن جزءاً من نظام غذائي يومي صحي إذا كان قليل الصوديوم والدهون والسعرات الحرارية، وإذا كنت تتناوله باعتدال.

أيضاً حافظ على التوازن الغذائي، واتبع نظاماً غذائياً غنياً بالخضراوات والحبوب الكاملة والفواكه والدهون الصحية والبروتين الخالي من الدهون.*وكالات

