أخبار اليمن : الرهوي يؤكد دعم جهود السلطة المحلية في الضالع

الرهوي يؤكد دعم جهود السلطة المحلية في الضالعاطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي خلال لقائه اليوم، القائم بأعمال محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري، على الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها الملحة من المشاريع الخدمية والتنموية.

وناقش اللقاء سبل معالجة المشاريع المتعثرة وفي مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بما في ذلك التنسيق المطلوب مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين بما يؤدي إلى تنفيذ المشروع.

وتطرق إلى مستوى تنفيذ المبادرات المجتمعية ودورها في خدمة مسار التنمية والبناء على مستوى المحافظة، فضلا عن الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي بما ينسجم وتوجهات الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في محافظة الضالع والمضي في تلبية احتياجاتها التنموية الطارئة.

وعبر عن التقدير للمبادرات المجتمعية التي يتم تنفيذها في الضالع والتي تجسد روح المسئولية لدى أبناء المحافظة.. لافتا إلى أن الضالع وغيرها من المحافظات تقدم النموذج الريادي في مجال المبادرات المجتمعية.