أخبار اليمن : الأغذية العالمي: غزة على حافة المجاعة

الأغذية العالمي: غزة على حافة المجاعة
قال برنامج الأغذية العالمي، إن جميع أنظمة الغذاء في قطاع غزة "على وشك الانهيار"، مشيراً إلى أن معظم العائلات بالكاد تتناول وجبة واحدة يومياً، نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ عدة أشهر، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد.
وأوضح البرنامج في تغريدة عبر منصة "إكس"، مساء الأحد، أن "وقف إطلاق النار في غزة يهيئ الظروف اللازمة لتقديم مساعدات إنسانية آمنة وواسعة النطاق"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الخوف من المجاعة لا يزال مرتفعاً، وأن الحاجة الماسة للطعام تتفاقم مع كل يوم يمر.
وأضاف: "الأمن الغذائي في غزة وجميع أنظمة الغذاء على وشك الانهيار".
وفي تصريحات ميدانية، قال أنطوان رينارد من برنامج الأغذية العالمي إنه التقى عائلات في مدينة غزة "يكادون يحصلون على وجبة واحدة فقط في اليوم"، لافتاً إلى انتشار حالات الجوع الشديد وسوء التغذية بين الأطفال، ومشاهد لأمهات يحملن أطفالاً صغاراً بأجساد هزيلة ووجوه شاحبة.
وأكد رينارد أن "برنامج الأغذية العالمي جاهز لتقديم المساعدات"، موضحاً أن هناك كميات كبيرة من الطعام بانتظار الإذن بالدخول، مع حاجة القطاع إلى 100 شاحنة يومياً لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.
وفي سياق متصل، نقل البرنامج عن إحدى العائلات أن "الحرارة الشديدة ونقص الغذاء تسببا في فقدان الوعي لدى بعض أفرادها"، بينما يضطر آخرون إلى المخاطرة بحياتهم للحصول على كيلوغرام واحد فقط من الطحين، ما يعكس حجم الأزمة المعيشية التي يعيشها سكان القطاع.
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