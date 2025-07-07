عاجل: برشلونة مطالب بالتضحية من أجل ضم دومفريس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت الصحفية هيلينا كونديس أن نادي برشلونة وضع اسم الظهير الأيمن لإنتر ميلان، دينزل دومفريس، ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بحسب المصادر، فإن اللاعب يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 25 مليون يورو، ساري المفعول حتى منتصف يوليو، إلا أن الوضع المالي لبرشلونة لا يسمح بإتمام الصفقة دون إجراء عملية بيع أولاً.

ولتوفير السيولة اللازمة، قد يضطر النادي الكتالوني للتخلي عن أحد لاعبيه.

ومن أبرز الأسماء المطروحة للمغادرة: الحارس مارك أندريه تير شتيغن، المدافع رونالد أراوخو، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، إيناكي بينيا، وباو فيكتور.

كما أصبح من شبه المؤكد رحيل بابلو توري، الذي يقترب من الانضمام إلى ريال مايوركا خلال الأيام المقبلة.