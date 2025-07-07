عاجل: موقف إنتر ميلان من اهتمام برشلونة بضم دومفريس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يتزايد القلق داخل أروقة إنتر ميلان بشأن مستقبل الظهير الهولندي دينزل دومفريس، في ظل اهتمام برشلونة ومانشستر سيتي بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” أن النادي الإيطالي يشعر بالانزعاج مع اقتراب انتهاء مهلة تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 25 مليون يورو في عقد اللاعب، والذي ينتهي في 15 يوليو الجاري.

وتشير التقارير إلى وجود تقارب بين دومفريس ووكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز، المعروف بعلاقاته الجيدة مع برشلونة، ما يعزز من احتمالية انتقاله إلى “كامب نو”، في المقابل، يراقب مانشستر سيتي الوضع عن كثب لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

رحيل دومفريس سيكون ضربة قوية للإنتر بعد موسم مميز قدمه اللاعب، ما قد يدفع النادي لإعادة النظر في خططه التعاقدية في حال رحيله الوشيك.