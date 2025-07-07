عاجل: كل ما تريد معرفته عن مدارس الأورمان 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع بداية موسم التقديم للعام الدراسي الجديد، تصدرت مدارس الأورمان التعليمية، محركات البحث، مما أثار اهتمام أولياء الأمور للتعرف على نظام المدرسة، فروعها، والتخصصات المتاحة بها، بالإضافة إلى أنظمة سداد المصروفات والخصومات التي تقدمها.

مدارس الأورمان

تأسست مدارس الأورمان التعليمية عام 1950 وتضم اليوم 110 فرعًا في مختلف محافظات مصر، وتستقبل المدارس الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وتهتم بتقديم مناهج تعليمية منذ المراحل الأولى تشمل مواد مثل الكمبيوتر، العلوم، اللغتين الفرنسية، والألمانية.

فروع مدارس الأورمان 2025

تتيح مدارس الأورمان عدة مسارات تعليمية يمكن للطلاب الاختيار من بينها حسب الرغبة وتشمل:

مدارس الأورمان عربي: (زغلول، الفيوم)

مدارس الأورمان لغات: (مريوطية، زغلول، أكاديمي، لغات طنطا، مودرن سكول)

مدارس الأورمان الفندقية: (طنطا، بهتيم، الهرم، كرداسة)

كما تسعى المدارس لدعم الطلاب للحصول على رخصة القيادة الدولية للكمبيوتر .

نظام التعليم في مدارس الأورمان 2025

يأتي نظام التعليم بمدارس الأورمان بنظام التعليم النشط حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لتنفيذ أنشطة مما يعزز من فهم المواد الدراسية بعيدًا عن التلقين.

طرق سداد مصروفات مدارس الأورمان 2025

يوجد العديد من طرق سداد المصروفات الدراسية وهي كالتالي:

يمكن الدفع بنظام: الدفع النقدي (كاش)

التقسيط على 3، 8 ، 12 شهر

كما تعاقدت مع مؤسسة “إيزي ليرن” التعليمية التي تتيح تقسيط المصروفات مقابل استمارة أول مرة تسدد عند التقديم لصالح المؤسسة.

الخصومات المتاحة لمدارس الأورمان 2025

تمنح مدارس الأورمان عدة خصومات تشمل:

خصم الدفع الكاش

خصم السداد المبكر: 1000 جنيه

خصم بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس المدارس: 2000 جنيه

خصم الأخوة: 4% للأخ الثاني، 8% للأخ الثالث

خصم التفوق العلمي و يشمل :

خصم 50% للطلاب الحاصلين على 98%

خصم 25% للطلاب الحاصلين على 95% في الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية

خصم التفوق الرياضي: 25% بشرط وجود شهادة رسمية مختومة من وزارة الشباب والرياضة

خصم تحفيظ القرآن الكريم:

خصم 2% لكل جزء

خصم 1% لطالب الأزهر (بحد أقصى 14%)

كيفية التقديم في مدارس الأورمان 2025

يمكن لأولياء الأمور التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الأورمان التعليمية وذلك من خلال: