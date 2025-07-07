عاجل: 1 % من الناتج المحلي.. موازنة إسرائيل تتكبد فاتورة حرب إيران

شكرا لاهتمامكم بخبر 1 % من الناتج المحلي.. موازنة إسرائيل تتكبد فاتورة حرب إيران والان مع التفاصيل



قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون اليوم الإثنين، إن الحرب مع إيران كبدت الميزانية تكاليف فورية بقيمة حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت سابق من اليوم، أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير بعد تراجع التضخم في مايو/أيار على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الصراع المستمر منذ 21 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50% للاجتماع الثاني عشر على التوالي.

وكان البنك قد اتخذ قرارا بخفض الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024 بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الأيام الأولى للحرب في غزة. وأبقى البنك المركزي تكلفة الاقتراض دون تغيير منذ ذلك الحين، وقال إنه ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة مجددا بينما لا يزال التضخم فوق المستوى المستهدف.

وتوقع 10 من أصل 11 محللاً في استطلاع لـ”رويترز” تثبيت أسعار الفائدة اليوم الإثنين. وتوقع أحدهم خفضاً بواقع 25 نقطة أساس بسبب نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.1% في مايو/أيار من 3.6% في أبريل/نيسان ولكنه ظل أعلى من المعدل السنوي المستهدف للحكومة والذي يتراوح من واحد إلى 3%.

ونما الاقتصاد 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بعد نموه 1% في 2024.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR