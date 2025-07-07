عاجل: رئيس إيران يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله

شكرا لاهتمامكم بخبر رئيس إيران يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله والان مع التفاصيل



اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإثنين، إسرائيل بمحاولة اغتياله بدون أن يحدد متى.

وقال بزشكيان في مقابلة أجراها معه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون وتم بثها الإثنين: «حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا».

وأضاف: «لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع (..) حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها»، مؤكدا «كانت هذه إسرائيل»، بحسب ترجمة لتصريحاته من الفارسية، من غير أن يوضح ما إذا كانت محاولة الاغتيال وقعت خلال الحرب التي دارت بين البلدين في يونيو/حزيران الماضي.

ولم تعقب إسرائيل على الاتهام الذي وجهه رئيس إيران ضدها.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، أسفرت عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين.

وقعت الهجمات الإسرائيلية قبل أيام من الموعد المقرر لبدء جولة جديدة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن والتي بدأت في 12 أبريل/نيسان. وقُتل أكثر من 900 شخص في إيران خلال النزاع وفقا للقضاء.

وردت إيران على الهجمات الإسرائيلية بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل مما أسفر عن مقتل 28 شخصا، وفق السلطات.

وتدخلت الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت 12 يوما وقصفت منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

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