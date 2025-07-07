عاجل: هل يعترف برشلونة بالفساد المالي لكي يتم تخفيف العقوبات مثلما حدث مع اليوفي …؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت تقارير صحفية أن عددًا من المسؤولين السابقين في نادي يوفنتوس يدرسون التوصل إلى اتفاق مع السلطات لإقرار بالذنب في قضية التلاعب المالي الشهيرة.

بحسب المصادر، تشمل التهم الموجهة إليهم ما يلي:

التلاعب في سوق الانتقالات

عرقلة عمليات الرقابة

إصدار فواتير وهمية

وتُعد صفقة تبادل اللاعبين بين يوفنتوس وبرشلونة، والتي انتقل بموجبها آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي مقابل انضمام ميراليم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني، واحدة من أبرز الصفقات المشبوهة في القضية.

في ذلك الوقت، تم تقييم الصفقة بمبلغ 43 مليون يورو، وهو ما اعتبره المحققون “أرباحًا وهمية” أُدرجت في السجلات بشكل مضلل.

في إسبانيا يرون بأن الإدارة الحالية لنادي برشلونة يجب أن تتخذ خطوات مثلما فعل فريق يوفنتوس ويتم الاقرار بكل التعاملات المالية المشبوهة لكي يتم تخفيف العقوبات مستقبلًا.