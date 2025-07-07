عاجل: 50 ألف يورو.. شركة عالمية تتهم غادة عبدالرازق بالتهرب من “الدفع”

عدن - ياسمين عبد العظيم - اتهمت شركات عالمية لحجز الفنادق والسيارات في باريس، الفنانة غادة عبدالرازق وابنتها بعدم سداد مبلغ ضخم، بعد أن تم تقديم خدمات لهما خلال فترة إقامتهما في فرنسا.

تجربة صعبة مع غادة وابنتها

ونشرت الشركة بيانًا عبر حساباتها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “أود مشاركة تجربة صعبة أواجهها مع عميلتين لدى شركتي (MK PRESTIGE PARIS) الفنانة المصرية غادة عبد الرازق وابنتها روتانا قزاز”.

بيان الشركة ضد غادة عبد الرازق

وتابعت الشركة في بيانها: “على الرغم من العديد من المحاولات للتواصل معهم، لم أتلقَ أي دفعة مقابل الخدمات المقدمة لهما من قبل الشركة والمتمثلة في حجز فنادق وسيارات وأماكن سهر خلال فترة إقامتهما في باريس.. والتي وصلت لمبلغ يزيد على 50 ألف يورو”.

بيان الشركة ضد غادة عبد الرازق

وأضافت: “لقد حاولت الشركة التوصل لحل لهذه الوضعية بطريقة ودية، لكن ذلك لم ينجح نظرًا لعدم وجود تواصل معها حاليًا، وقد اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتقديم شكوى ضدها في باريس.. لدينا كل الأوراق والفواتير والأدلة اللازمة بشأن هذه القضية”.

بيان الشركة ضد غادة عبد الرازق

واختممت:”أود أن أذكّر بأن احترام الالتزامات أمر أساسي في مهنتنا.. شكرًا لتفهمكم”.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

من ناحية أخرى، يعد مسلسل “شباب امرأة”، أحدث أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.

وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، غادة عبد الرازق، ورانيا منصور، وبيومي فؤاد، وجوري بكر، ومحمد محمود، ونضال الشافعي، وسمية الخشاب، والعمل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج حسام علي.