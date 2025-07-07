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عاجل: غريليش يقترب من الدوري السعودي

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عاجل: غريليش يقترب من الدوري السعودي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت صحيفة “اس” الإسبانية أن النجم الإنجليزي جاك غريليش دخل دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي، في ظل اقتراب رحيله عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 40 مليون يورو.

وبحسب نفس المصدر، بدأت ثلاثة أندية سعودية وهي ، الهلال، ونيوم ، محادثات أولية مع اللاعب لمحاولة إقناعه بخوض تجربة جديدة في دوري روشن.

المؤشرات الحالية تشير إلى أن إدارة النادي الإنجليزي منفتحة على بيع اللاعب هذا الصيف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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