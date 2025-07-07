عاجل: غريليش يقترب من الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت صحيفة “اس” الإسبانية أن النجم الإنجليزي جاك غريليش دخل دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي، في ظل اقتراب رحيله عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 40 مليون يورو.

وبحسب نفس المصدر، بدأت ثلاثة أندية سعودية وهي الأهلي، الهلال، ونيوم ، محادثات أولية مع اللاعب لمحاولة إقناعه بخوض تجربة جديدة في دوري روشن.

المؤشرات الحالية تشير إلى أن إدارة النادي الإنجليزي منفتحة على بيع اللاعب هذا الصيف.