عاجل: أول رد من رابطة اللاعبين على طلب ريال مدريد تأجيل مباراة أوساسونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- انضم اتحاد لاعبي كرة القدم الإسباني (AFE) إلى طلب ريال مدريد لتأجيل مباراته الأولى في الدوري أمام أوساسونا المقررة في 19 أغسطس على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأكد الاتحاد ضرورة احترام الاتفاق غير الرسمي الذي تم خلال وضع جدول الدوري، والذي ينص على توفير 21 يومًا من الإجازات و3 أسابيع للتحضير قبل بداية الموسم، خاصة بعد مشاركة الفريق في نهائيات كأس العالم للأندية.

رابطة الدوري الإسباني، من جهتها، تؤكد التزامها بالاتفاقات الحالية وتدرس الطلب وفقًا للوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي تسمح بالتأجيل فقط لأسباب قاهرة واضحة.

وفي حال قبول التأجيل، هناك عدة مواعيد محتملة لإقامة المباراة، أبرزها 29 أكتوبر أو 3 ديسمبر، لتجنب تأثير التأجيل على جدول المنافسات التلفزيونية والرياضية.

القرار النهائي ما زال بيد الجهات المختصة وينتظر الرد الرسمي في الأيام القادمة.