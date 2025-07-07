عاجل: المبعوث الأمريكي إلى لبنان: ترامب مهتم بقضية نزع سلاح حزب الله

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توم باراك اليوم، أن الحكومة اللبنانية سلمت الولايات المتحدة ردًا وصفه بـ”المسؤول والراقي” على المقترح المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن واشنطن لا تفرض أي جدول زمني على لبنان للانتهاء من تنفيذ الإتفاق، لكنها تشدد على أهمية التوصل إلى صيغة مناسبة لحل هذا الملف.

حزب الله يُشكل قضية داخلية لبنانية

من جانبه أوضح باراك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الرد اللبناني بشأن ملف سلاح حزب الله جاء في 15 بندًا، مشيرًا إلى أن “حزب الله يُمثل قضية داخلية خاصة في لبنان، ويجب أن يكون الحل نابعًا من داخل الدولة نفسها”.

ترامب يُركز علي دعم الإستقرار في لبنان

وشدد باراك على أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية وهو ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُركز على دعم الاستقرار في لبنان، حيث شكل فريقًا خاصًا لبحث ملف نزع سلاح حزب الله. وقال: “نحن ملتزمون بالتوصل السريع إلى حل هذه القضية وتسلمنا الرد اللبناني بهذا الشأن”.

وأضاف: “الملف بحاجة إلى حوار موسع ونقاش مُفصل حول كيفية نزع السلاح”، مبرزًا احترامه للشعب اللبناني: “نحترم خيارات اللبنانيين ولا نفرض أي قيود وإملاءات عليهم، بل ندعم إرادتهم في التغيير”. وأكد أن “التوافق الداخلي اللبناني هو أساس الوصول إلى حلول مستدامة”.

انعدام التوافق بين اللبنانيين أنفسهم

وفيما يتعلق بإيران، قال باراك إن “المشكلة في لبنان ليست إيران بل في انعدام الاتفاق بين اللبنانيين أنفسهم وتعدد الطوائف”.

المبعوث الأمريكي يزعم أن إسرائيل تريد السلام

وزعم المبعوث الأمريكي إن إسرائيل تُريد السلام، ضاربًا بعرض الحائط ما تفعله إسرائيل في المنطقة: “الدولة العبرية لا تسعى للسيطرة على لبنان ولا ترغب في خوض حرب معه، بل تطمح إلى تحقيق السلام”، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل فرصة حقيقية لإنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل.

لبنان ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط

وختم باراك تصريحاته الصحفية بالإشارة إلى أهمية إعادة إحياء الجنوب اللبناني وتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق، مؤكدًا أن إدارة ترامب ترى في لبنان ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط بحسب ما نقلته “الإخبارية”.