عاجل: غلطت في حق نفسي.. أول تعليق من مها الصغير على أزمة اللوحة الدنماركية

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت الإعلامية مها الصغير، رسالة اعتذار لـ الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، بعد أن اتهمتها الأخيرة بنسب إحدى لوحاتها الفنية لنفسها خلال لقائها الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”.

وكتبت مها الصغير، عبر صفحتها على “فيسبوك”، رسالة اعتذار للفنانة الدنماركية، قائلة: “أنا غلطت، غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا، وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه”.

واستكملت: “والأهم غلطت في حق نفسي، مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة وزعلانة من نفسي”.

لوحة ليزا لاش نيلسون

وفي وقت سابق، علقت الفنانة التشكيلية ليزا لاش نيلسون، على اكتشافها للأمر خلال منشور نشرته على “إنستجرام”، قالت فيه: “إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج شعبي في مصر، بلد يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة، وسيكون أكثر روعة إذا ذكر اسمك بالفعل، ولكن على لسان مها الصغير، التي تعتبر مؤثرة ومذيعة ومصممة مشهورة، فبدلًا من أن تذكرني؛ ذكرت أن إحدى لوحاتي المسماة (صنعت لنفسي بعض الأجنحة)، إضافة لثلاث لوحات أخرى لفنانين مختلفين، من صنعها، في برنامج منى الشاذلي الحواري”.

رد ليزا لاش نيلسون

وتواصلت “تليجراف مصر” مع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، لسؤالها تفاصيل اتهامها لـ مها الصغير بسرقة إحدى لوحاتها، وقالت إنها حاليًا تتلقى استفسارات من جميع أنحاء العالم حول سرقة اللوحة.

وأضافت الفنانة الدنماركية، أنها تريد أن يظل الأمر خاص وكذلك أي محادثة ستتم حول هذا الأمر.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد مها الصغير، أكدت ليزا في هذا الصدد: “سأبقيكم على إطلاع إذا اتخذتها أم لا”.

ونشرت ليزا الشهر الماضي مقطع فيديو من حلقة الإعلامية منى الشاذلي مع مها الصغير، وكتبت عليها أنها ترغب في إيجاد شخص يعرف اللغة العربية، لأن شخص ما أخبرها أن مها تنسب اللوحة لنفسها، والتي كانت منشورة على شاشة البرنامج.

وردت لاش نيلسون على أحد التعليقات على المقطع قائلة: “لا أعتقد أن البرنامج يعرف أنها كاذبة.. لكن على القناة دفع حد أدنى من الملكية لإظهار لوحتي عندهم”.

حذف حلقة مها الصغير من برنامج “معكم”

وعلى الفور، حذف برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي حلقة مها الصغير، ونشرت صورة اللوحة عبر حساباتها الرسمية، موضحة أنها تعود لـ ليزا وليست لمها الصغير “اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات”.

