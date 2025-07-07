عاجل: القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 تناقش دور التكنولوجيا في الأمن المناخي

شكرا لاهتمامكم بخبر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 تناقش دور التكنولوجيا في الأمن المناخي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2025 التي تُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مكانتها الرائدة محفّزا للعمل المناخي العالمي.

كما أضحت منصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي.

محاور القمة وأهدافها الاستراتيجية



وتنظم القمة في دورتها الحادية عشرة يومي 1 و2 خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتناقش دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية عبر عدة محاور كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”.

الرؤية الإماراتية للعمل المناخي

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025، إن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تمكين المجتمعات النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تُعزز تبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقاتها، خاصة في الدول الأقل استعداداً.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR