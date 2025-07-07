عاجل: ماذا قال أليغري عن تعاقد ميلان مع مودريتش؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد مدرب ميلان الجديد، ماسيميليانو أليغري، الأنباء التي تشير إلى تعاقد النادي الإيطالي مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال أليغري بكل وضوح: “ننتظر لوكا مودريتش في ميلان. سيصل في أغسطس. إنه لاعب مهم واستثنائي. لا يحتاج إلى تعريف “.

“سنلعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط، وسنحدد التمركز داخل الملعب بناءً على خصائص اللاعبين.”

لوكا مودريتش سيُنهي مسيرته مع ريال مدريد بعد انتهاء كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، حيث أعلن النادي رسميًا رحيله عقب نهاية عقده.