أخبار اليمن : حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن
دان حزب الله اللبناني "العدوان الإسرائيلي الآثم الذي استهدف فجر اليوم الموانئ والمنشآت الحيوية في اليمن"، معتبراً أن هذا العدوان "لا يهدف إلا إلى ردع اليمن عن موقفه المشرّف في دعم غزة أو وقف ضربات أبطال اليمن في عمق الكيان".
وأكد الحزب، في بيان، أن "لعدو الإسرائيلي لا يزال عاجزًا عن فهم صلابة الشعب اليمني ومواقفه الثابتة في الدفاع عن المظلومين والمستضعفين"، مشدداً على أن "هذا العدوان الجبان لن يحقق أهدافه، كما فشل سابقاً العدوان الأميركي على اليمن".
وأكد "وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب اليمني"، داعياً الشعوب والدول الحرة، خاصة العربية والإسلامية، إلى "رفع صوتها ودعم اليمن في مواجهة العدوان والدفاع عن كرامة الأمة".
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