عاجل: مجموعة stc تطلق شبكة اتصالات متقدّمة لدعم القطاعات الحيوية في المملكة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وتتميز شبكة الأعمال الحرجة بإمكانات متطورة تواكب متطلبات المستقبل، وقادرة على التكيف مع التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء.

وتعمل الشبكة وفق أعلى معايير الاتصالات العالمية للقطاعات الحيوية (Mission Critical) ومعايير (3GPP)، وهي مبنية على شبكة LTE خاصة تغطي جميع أنحاء المملكة, وصُمّمت الشبكة لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، التي تتطلب السرعة الفائقة في الاستجابة وتوفّر خدمات الاتصالات بصورة مستمرة، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية.