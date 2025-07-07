عاجل: مارك بيرنال يكشف نسبة جاهزيته للمشاركة مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في حديث مقتضب يكشف فيه عن تطورات حالته الصحية، أكد لاعب وسط برشلونة الشاب مارك بيرنال أنه يقترب من العودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

عند سؤاله عن نسبة جاهزيته للمشاركة مع الفريق، أجاب بيرنال: “80٪. سأستعيد نسق المباريات تدريجيًا بعد عامٍ ظننتُ أنني لن أتعلم فيه شيئًا، لكنني تعلمت الكثير… حتى عن نفسي، من الناحية الجسدية والعاطفية.”

ويخضع بيرنال لبرنامج تأهيلي دقيق بإشراف الطاقم الطبي في برشلونة، تمهيدًا لعودته المرتقبة هذا الصيف، وسط دعم كبير من المدرب هانز فليك الذي يرى فيه مستقبل خط الوسط الكتالوني.