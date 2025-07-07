عاجل: هبوط حاد للدولار أمام اليورو والتكهنات تدور حول “مهلة ترامب”

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام عدد من العملات الرئيسية اليوم، مع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار قلق الأسواق وزاد من ضبابية المشهد التجاري العالمي.

وسجل الدولار انخفاضًا قرب أدنى مستوياته منذ عام 2021 أمام اليورو، وتراجعًا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2015 أمام الفرنك السويسري، وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات بشأن قائمة الدول التي ستخضع لرسوم أمريكية أعلى، مع نهاية مهلة الـ90 يومًا التي تنتهي الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن بلاده ستبدأ فرض الرسوم الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس، مشيرًا إلى أن إدارته بصدد استكمال عدد من الاتفاقيات التجارية خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن تعلن أسماء نحو 12 دولة ستتلقى إشعارات بالرسوم الجديدة لاحقًا اليوم، وحتى الآن لم توقع سوى الصين وبريطانيا وفيتنام اتفاقات تجارية أولية مع واشنطن.

وتأثرت العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، بشكل خاص بهذه التوترات، قبيل صدور قرارات السياسة النقدية في كلا البلدين خلال اليومين المقبلين.

وكتب جيمس كنيفتون، كبير المتعاملين في العملات بشركة “كونفيرا”، في مذكرة للعملاء، أن الأسواق تتوقع تقلبًا كبيرًا مع انتهاء المهلة رسميًا وإعلان الرسوم الجديدة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن رد الفعل قد يكون أكثر هدوءًا مقارنة بالماضي، نظرًا لأن الرسوم الحالية كانت متوقعة إلى حد بعيد.

تراجع الدولار أمام العملات

تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري إلى 0.7949 فرنك، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ يناير 2015، وانخفض أمام اليورو بنسبة 0.2% ليسجل 1.1767 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، وهبط الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3615 دولار، محافظًا على قربه من ذروة يوليو عند 1.3787 دولار.